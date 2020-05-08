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08 Mayıs 2020, Cuma
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Isla’ya ’dan talip

Isla’ya La Liga’dan talip

İspanyol ekibi Espanyol'un, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı etmek istediği belirtildi.

İspanyol ekibi Espanyol'un, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı etmek istediği belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'deki geleceği halen belirsizliğini koruyan tecrübeli futbolcu için Serie A takımı Parma'nın ardından Espanyol da devreye girdi.
  1. 8.5.2020
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