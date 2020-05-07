Berke Özer’in karantina süreci bitti

Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra 245 kişiyle birlikte Gümüşhane'de yurda yerleştirilen ve 14 gün karantinada kalan F.Bahçeli kaleci Berke Özer'in süreci doldu. Genç kaleci, kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. İstanbul'a dönüp Fenerbahçe ile çalışmalara katılacağını belirten Berke, "Sağ olsunlar, bu süreçte Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Sağlıkla karantinadan çıktık" dedi.