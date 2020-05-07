Berke Özer’in karantina süreci bitti
Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra 245 kişiyle birlikte Gümüşhane'de yurda yerleştirilen ve 14 gün karantinada kalan F.Bahçeli kaleci Berke Özer'in süreci doldu.
Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra 245 kişiyle birlikte Gümüşhane'de yurda yerleştirilen ve 14 gün karantinada kalan F.Bahçeli kaleci Berke Özer'in süreci doldu. Genç kaleci, kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. İstanbul'a dönüp Fenerbahçe ile çalışmalara katılacağını belirten Berke, "Sağ olsunlar, bu süreçte Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Sağlıkla karantinadan çıktık" dedi.
- 7.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Berke Özer’in karantina süreci bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.