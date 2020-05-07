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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Berke Özer’in karantina süreci bitti

’in karantina süreci bitti

Berke Özer’in karantina süreci bitti

'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra 245 kişiyle birlikte 'de yurda yerleştirilen ve 14 gün karantinada kalan F.Bahçeli kaleci 'in süreci doldu.

'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra 245 kişiyle birlikte 'de yurda yerleştirilen ve 14 gün karantinada kalan F.Bahçeli kaleci 'in süreci doldu. Genç kaleci, kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. 'a dönüp ile çalışmalara katılacağını belirten Berke, "Sağ olsunlar, bu süreçte Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Sağlıkla karantinadan çıktık" dedi.

  1. 7.5.2020
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