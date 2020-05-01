İlhan Parlak'tan flaş Fenerbahçe itirafı: 'İsim yapman lazım' dedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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'tan flaş itirafı: 'İsim yapman lazım' dedi

İlhan Parlak'tan flaş Fenerbahçe itirafı: 'İsim yapman lazım' dedi

Ankaragücü'nün 33 yaşındaki tecrübeli yıldızı , 'de oynadığı dönemde takım arkadaşı ile yaşadığı flaş bir diyaloğu anlattı.

ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki forvet Radyospor'a konuştu.

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglere değinen Parlak, "Biz antrenmanlara başlayacağız, Allah korusun bir personelde hastalık görüldü ne olacak? Yüksek bir ihtimal... Şahsen; insanın aklına geliyor, inşallah böyle bir şey olmaz ama..." dedi.

"OYNAMAN İÇİN İSİM YAPMAN LAZIM"

'de oynadığı dönemde ile yaşadığı diyaloğu anlatan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'deyiz. Tümer Metin antrenmanda bana, 'Sence sen bu takımda oynayabileceğini düşünüyor musun?' dedi 'Oynarım abi' dedim, 'Bence sen oynarsın bu takımda zaten ama önce 'de oynamak için isim yapmak lazım' ifadelerini kullandı.

EMENIKE İTİRAFI!

'a transfer olduğu dönemle ilgili ise İlhan Parlak, "Karabükspor'a gittiğimde 'Emenike var ama sen oynarsın yani' dediler bir gittim idmanda Emenike alıyor, oynuyor, adam bir canavar! Sonrasında ben 'Sağda da oynarım, solda da oynarım' dedim." diye konuştu.

İLHAN PARLAK'IN BİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ 11'İ

Altay, , Lugano, Edu, , Emre Belözoğlu, Umut Sözen, Alex, Serdar Özkan, , .

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 18:52
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