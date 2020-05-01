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Son dakika: Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör gündemine dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik patronunu bulmak için çeşitli isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştiren sarı lacivertliler, Nenad Bjelica isminde tercih kılmıştı. Hırvat teknik direktörden olumlu yanıt alan ve temaslarını sıklaştıran sarı lacivertliler, müzakereleri ilerletti. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ise, sarı lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
1 Mayıs 2020 Cuma 16:38
Güncelleme: 01.05.2020 17:08
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Fenerbahçe'de teknik direktör gündemine dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geleceği merak konusuydu.
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Sarı lacivertli ekipte teknik direktör adayları arasında öne çıkan Nenad Bjelica'dan flaş bir açıklama geldi. Daha önce görüşmeleri reddeden Nenad Bjelica, bugün Hırvat basınından TPORTAL'a yaptığı açıklamayla çarşamba gecesi gerçekleşen görüşmeyi doğruladı.
Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan NenadBjelica, "Evet, Çarşamba gecesi Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğümü doğrulayabilirim. Bu ilk resmi görüşmemiz oldu ve şu anda her şey bundan ibaret" dedi.
POLONYALI FUTBOLCU AÇIKLADI!
Öte yandan şu anda Ürdün takımlarından Al-Faisaly'de forma giyen 32 yaşındaki Lukasz Gikiewicz, Twitter hesabından Bjelica'nin 1.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacağını duyuru. Gikiewicz, açıklamasında Bjelica'nın Fenerbahçe'deki misyonunun 'takımı gençleştirmek' ve 'Hırvat yetenekleri Fenerbahçe'ye katmak' olduğunu yazdı.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen NenadBjelica, son 3 yılda Dinamo Zagreb'in başında kazandığı başarılarla dikkat çekti.