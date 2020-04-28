Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! 'Walter Mazzarri'
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Son olarak Ersun Yanal ile çalışan ve sonrasında Zeki Murat Göle ile yola devam etme kararı alan Kanarya için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Torino basınına göre Fenerbahçe, Walter Mazzarri ile ilgileniyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda her geçen gün bir yeni isimle görüşüyor... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik patronunu takımın başına getirmek isteyen İstanbul devine sürpriz bir isim yazıldı.
İtalyan basınında konu ile ilgili yer alan iddia şu şekilde;
"Önümüzdeki aylarda yeniden zirveye çıkmak için bir teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, İtalyan piyasasını araştırıyor.
Son günlerde Fenerbahçe için Giampaolo'dan bahsedilmişti ancak Milan'ın eski hocası, sarı lacivertliler için tek adayl değil.
Buna göre Walter Mazzarri, coronavirüsü nedeniyle ertelenen Türkiye Ligi'nin büyüğü için ciddi adaylardan bir tanesidir. Dolayısyla Torino'nun eski hocası, bununla beraber yeni bir maceraya katılabilir."
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 17:38
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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! 'Walter Mazzarri' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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