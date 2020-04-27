Fenerbahçe Hasan Kamil Sporel'i unutmadı
Fenerbahçe, kulübün ilk yıllarında forma giyen ve bir dönem de başkanlık yapan Hasan Kamil Sporel için anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı mesajında Hasan Kamil Sporel'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullandı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çubuklu ile ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı gösteren, Türk Milli Takımı'mızın ilk kaptanı, eski başkanımız, kaptanımız Hasan Kamil Sporel'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Zeki Rıza Sporel'in ağabeyi de olan Hasan Kamil Sporel, 4 Ocak 1914'te Galatasaray ile oynanan ve 4-2 kazandıkları İstanbul Ligi derbisinde 3 gol birden atarak sarı-lacivertilerin tarihi rekabetteki ilk galibiyetinde başrolü oynadı.
Sporel, söz konusu derbide kaydettiği birinci golle Fenerbahçe formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran ilk futbolcu unvanını alırken, attığı 3 golle de sarı-lacivertli formayla "hat-trick" yapan ilk futbolcu olmayı başardı.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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