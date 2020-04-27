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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'i unutmadı

Fenerbahçe Hasan Kamil Sporel'i unutmadı

, kulübün ilk yıllarında forma giyen ve bir dönem de başkanlık yapan için anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı mesajında Hasan Kamil Sporel'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çubuklu ile ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı gösteren, 'mızın ilk kaptanı, eski başkanımız, kaptanımız 'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'nin unutulmaz futbolcularından Zeki Rıza Sporel'in ağabeyi de olan Hasan Kamil Sporel, 4 Ocak 1914'te ile oynanan ve 4-2 kazandıkları Ligi derbisinde 3 gol birden atarak sarı-lacivertilerin tarihi rekabetteki ilk galibiyetinde başrolü oynadı.

Sporel, söz konusu derbide kaydettiği birinci golle Fenerbahçe formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran ilk futbolcu unvanını alırken, attığı 3 golle de sarı-lacivertli formayla "hat-trick" yapan ilk futbolcu olmayı başardı.

  1. 27.04.2020
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