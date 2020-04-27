Görüşme doğrulandı! Jose Callejon Fenerbahçe'ye... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Görüşme doğrulandı! Jose Callejon 'ye...

Görüşme doğrulandı! Jose Callejon Fenerbahçe'ye...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun çalışmaları başladı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, 'nin yıldız futbolcusu Callejon'u gündemine almıştı.  A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Listesinde birçok isim bulunan , 'nin yıldız futbolcusu Callejon'u gündemine almıştı. A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

Sarı-Lacivertliler'in Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklif yaptığı iddia edilmişti. İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği ve transferin maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmediği belirtilmişti.

Calcio Napoli 24, İspanyol oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden 'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

Haberde kontratı bitecek bir başka isim Mertens için ise Inter'in yakın seçenek olduğu belirtildi. Hollandalı oyuncunun da ismi özellikle ekipleri ve ile anılıyordu.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 14:36
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