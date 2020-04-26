Adil Rami'den flaş sözler! "Onlara dokunamıyorsunuz bile"
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Rusya ekiplerinden Sochi'ye transfer olan Fransız yıldız Adil Rami, futbolda eskisi gibi savunma yapılamadığını ve Cristiano Ronaldo gibi isimlere dokunulamadığını savundu.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya Premier Ligi ekibi Sochi'nin yolunu tutan Adil Rami, Fabio Cannavaro ile yaptığı Instagram yayınında açıklamalarda bulundu.
Futbolda eski zamanlardaki gibi sert savunma yapılamadığını söyleyen Rami, "Futbol eski günlerdeki gibi değil. Eskiden savunmacılar daha sert müdaheleler yapabilirdi. Artık Neymar'a, Cristiano Ronaldo'ya dokunamıyorsunuz bile" dedi.
FLAŞ TRANSFER İTİRAFI
La Liga'da oynadığı dönemde Napoli'den teklif aldığını ancak tercihinin Milan olduğunu dile getiren Fransız yıldız, "Valencia'dayken Benitez beni aradı ve Napoli'ye gelmemi söyledi. Ben de ona İtalya'da oynamak istediğimi ancak sadece Milan'da olacağını söyledim. Bu yüzden Milan'a gittim ve orayı çok sevdim. Inzaghi'yle sorunlar yaşadım, onun hakkında kötü konuşmak istemiyorum ama hoşuma gitmeyen şeyler söylemişti" ifadelerini kullandı.
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 23:31
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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