Adil Rami'den flaş sözler! "Onlara dokunamıyorsunuz bile" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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'den flaş sözler! "Onlara dokunamıyorsunuz bile"

Adil Rami'den flaş sözler! "Onlara dokunamıyorsunuz bile"

ile yollarını ayırdıktan sonra Rusya ekiplerinden Sochi'ye olan Fransız yıldız , futbolda eskisi gibi savunma yapılamadığını ve gibi isimlere dokunulamadığını savundu.

Devre arası döneminde 'den ayrılarak ekibi Sochi'nin yolunu tutan , Fabio ile yaptığı yayınında açıklamalarda bulundu.

Futbolda eski zamanlardaki gibi sert savunma yapılamadığını söyleyen Rami, " eski günlerdeki gibi değil. Eskiden savunmacılar daha sert müdaheleler yapabilirdi. Artık Neymar'a, 'ya dokunamıyorsunuz bile" dedi.

FLAŞ TRANSFER İTİRAFI

'da oynadığı dönemde 'den teklif aldığını ancak tercihinin Milan olduğunu dile getiren Fransız yıldız, "'dayken Benitez beni aradı ve Napoli'ye gelmemi söyledi. Ben de ona 'da oynamak istediğimi ancak sadece Milan'da olacağını söyledim. Bu yüzden Milan'a gittim ve orayı çok sevdim. Inzaghi'yle sorunlar yaşadım, onun hakkında kötü konuşmak istemiyorum ama hoşuma gitmeyen şeyler söylemişti" ifadelerini kullandı.

  1. 26.04.2020
  2. Güncelleme: 26.04.2020 23:31
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