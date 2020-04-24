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24 Nisan 2020, Cuma
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Melnjak cephesinden açıklaması!

Melnjak cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

, 'un başarılı futbolcusu Melnjak'ı uzun süredir gündeminde tutuyordu. Sol bek konusunda sorun yaşayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar da 27 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istiyordu. ekibinin başkanı Hasan , Melnjak ile ilgili Fenerbahçe açıklamasında bulundu ve herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

Başkanı Hasan Spor'un sorularını yanıtladı. 'nin gündemine gelen Melnjak konusunda açıklamalar yapan Kartal, sarı-lacivertli takımdan teklif almadıklarını söyledi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIK"
"Dario Melnjak için Fenerbahçe'den resmi ya da gayri resmi bir teklif almadık. Ancak Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan bana çok mesaj gönderiyor. "Başkan Melnjnak'ı Fenerbahçe'ye gönder" diye. Şu anki planlamamızda Melnjak ile devam edeceğiz."

"BU ŞARTLARDA BU LİGİ NASIL BİTİRECEKSİNİZ?"
"Liglerin bitirilmesi güzel. Bu şartlarda bu ligi nasıl bitireceksiniz? Yabancı futbolcuları nasıl oynatacaksınız? Futbolcular evde oturuyorlar şu an antrenman yapmıyorlar. Tamamen sıkıntılı bir süreç. Kulüplerin içerisinde birçok sorun var. İlk seyircisiz oynadığımız dönemde 'da oynansa maçlar çok iyi olurda ancak haziran ve temmuz aylarında o mevsimsel koşullarda nasıl oynayacaksınız? Bu psikolojik koşullarda oynamamız zor ancak federasyon ne derse uymak zorundayız. Anadolu kulüpleri için yayın geliri önemli bir maddi kaynaktı. Bu paranın gelmediği şartlarda ne yapabiliriz? Biz bunun üzerine düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyoruz. Antrenman yapmamış sporcuları yarın sahaya nasıl süreceksin? Sakatlıklar, problemler olmayacak mı?"

Hasan Kartal, İsmail Kartal ile ilgili "İsmail Kartal ile iyi bir şekilde gidiyorduk, oyuncu ile bir sorun oldu. Bizde kan değişikliği olsun istedik ile imzaladık. Ünal hocanın da şanssızlığı doğru düzgün antrenmana, maça çıkamadı. Ünal Karaman iyi bir hoca 'da da hizmeti oldu. her yerinde istikrar olması lazım. " yorumunu yaptı.

Başkan Kartal, sezon başı Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye olan Vedat Muriqi ile ilgili "Vedat bizde kendini daha iyi gösteriyordu. Fenerbahçe'de Vedat olmasa durumu daha kötü olabilirdi. Fenerbahçe eksiklerini tamamladığını Vedat daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.


  1. 24.04.2020
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