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24 Nisan 2020, Cuma
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'de rota Balkanlar! İşte o 3 isim

Fenerbahçe'de rota Balkanlar! İşte o 3 isim

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle ara verilen süreçte 'de arayışı hız kesmeden sürüyor. Yerli hoca için ilk sıraya Alanyasporlu ’u yazan sarı-lacivertliler, yabancı antrenör konusunda Rota'yı Balkanlar'a çevirdi. İşte o 3 isim...

Koronavirüs nedeniyle görüşmeleri sekteye uğrayan , son 1 haftadır vites yükseltti.

Sabah'ın haberine göre; Başta olmak üzere hep yerli isimler konuşulsa da sarı-lacivertlilerin yabancı alternatifleri de hazır. Listesine 3 Hırvat teknik direktör alan yönetimin temas kurduğu isimler ve durumları şöyle:

Zlatko Dalic: Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile finale yükselen 53 yaşındaki çalıştırıcı, teklifine sıcak bakmasa da ipleri tamamen koparmadı. Mayıs ortasında tekrar görüşmek üzere açık kapı bıraktı.

SLAVEN BILIC TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

Slaven Bilic: Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in hem Türkiye'yi hem de ligi tanıması avantaj olarak görülüyor. 'de 'i çalıştıran Hırvat hocanın Türkiye'ye gelmeyi isteyeceği belirtiliyor.

Nenad Bjelica: Dinamo Zagreb ile sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam, Fenerbahçe taraftarından sıcak mesajlar aldığını açıklamıştı. Görevinden ayrılmadan önce Zagreb ile ligde 18 puan farkla lider olan 'nın da menajeri ile şartlar konuşuluyor.

  1. 24.04.2020
  2. Güncelleme: 24.04.2020 02:46
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