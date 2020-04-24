Fenerbahçe'de rota Balkanlar! İşte o 3 isim
Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle ara verilen süreçte Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı hız kesmeden sürüyor. Yerli hoca için ilk sıraya Alanyasporlu Erol Bulut’u yazan sarı-lacivertliler, yabancı antrenör konusunda Rota'yı Balkanlar'a çevirdi. İşte o 3 isim...
Koronavirüs nedeniyle teknik direktör görüşmeleri sekteye uğrayan Fenerbahçe, son 1 haftadır vites yükseltti.
Sabah'ın haberine göre; Başta Erol Bulut olmak üzere hep yerli isimler konuşulsa da sarı-lacivertlilerin yabancı alternatifleri de hazır. Listesine 3 Hırvat teknik direktör alan yönetimin temas kurduğu isimler ve durumları şöyle:
Zlatko Dalic: Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile finale yükselen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye teklifine sıcak bakmasa da ipleri tamamen koparmadı. Mayıs ortasında tekrar görüşmek üzere açık kapı bıraktı.
SLAVEN BILIC TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR
Slaven Bilic: Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in hem Türkiye'yi hem de ligi tanıması avantaj olarak görülüyor. İngiltere'de West Bromwich'i çalıştıran Hırvat hocanın Türkiye'ye gelmeyi isteyeceği belirtiliyor.
Nenad Bjelica: Dinamo Zagreb ile sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam, Fenerbahçe taraftarından sıcak mesajlar aldığını açıklamıştı. Görevinden ayrılmadan önce Zagreb ile ligde 18 puan farkla lider olan Bjelica'nın da menajeri ile şartlar konuşuluyor.
- 24.04.2020
- Güncelleme: 24.04.2020 02:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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