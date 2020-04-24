Pellegrini kuralları! İşte Fenerbahçe'den ilk isteği

Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile görüştüğü ve ilk görüşmelerin telefon yapıldığı açıklanmıştı.

Corona virüsü yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle İstanbul'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi "Tam yetki" oldu.

"TAM YETKİ İSTİYORUM"

Başkan Ali Koç ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının, geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve "Kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. Transfer, kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı" talebini iletti.