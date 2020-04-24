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24 Nisan 2020, Cuma
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Pellegrini kuralları! İşte 'den ilk isteği

Pellegrini kuralları! İşte Fenerbahçe'den ilk isteği

F.Bahçe’nin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Şilili hocanın yapısal sorunları çözmek için yönetimden ilk isteği ‘tam yetki’ oldu.

Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarına başlayan 'nin, Şilili çalıştırıcı ile görüştüğü ve ilk görüşmelerin telefon yapıldığı açıklanmıştı.

Corona virüsü yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle 'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi "Tam yetki" oldu.

"TAM YETKİ İSTİYORUM"

Başkan ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının, geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve "Kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. , kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı" talebini iletti.

  1. 24.4.2020
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