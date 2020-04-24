Pellegrini kuralları! İşte Fenerbahçe'den ilk isteği
F.Bahçe’nin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Şilili hocanın yapısal sorunları çözmek için yönetimden ilk isteği ‘tam yetki’ oldu.
Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile görüştüğü ve ilk görüşmelerin telefon yapıldığı açıklanmıştı.
Corona virüsü yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle İstanbul'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi "Tam yetki" oldu.
"TAM YETKİ İSTİYORUM"
Başkan Ali Koç ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının, geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve "Kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. Transfer, kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı" talebini iletti.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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