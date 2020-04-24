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24 Nisan 2020, Cuma
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95 metrelik pankart

95 metrelik pankart

ve etkinlikleri kapsamında 'ün önünde çekilmiş fotoğrafının dev bir pankartını yaptı.

, ve etkinlikleri kapsamında 'ün önünde çekilmiş fotoğrafının dev bir pankartını yaptı. 95 metrelik genişliğinde, 35 metre yüksekliğinde ve 520 kilo ağırlığında hazırlanan pankart Maraton Tribünü'ne asıldı. Bu pankart, Kanarya'nın stadına asılmış en büyük pankart olarak kayıtlara geçti.

  1. 24.4.2020
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