95 metrelik pankart
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM önünde çekilmiş fotoğrafının dev bir pankartını yaptı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM önünde çekilmiş fotoğrafının dev bir pankartını yaptı. 95 metrelik genişliğinde, 35 metre yüksekliğinde ve 520 kilo ağırlığında hazırlanan pankart Maraton Tribünü'ne asıldı. Bu pankart, Kanarya'nın stadına asılmış en büyük pankart olarak kayıtlara geçti.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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