95 metrelik pankart

Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM önünde çekilmiş fotoğrafının dev bir pankartını yaptı. 95 metrelik genişliğinde, 35 metre yüksekliğinde ve 520 kilo ağırlığında hazırlanan pankart Maraton Tribünü'ne asıldı. Bu pankart, Kanarya'nın stadına asılmış en büyük pankart olarak kayıtlara geçti.