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24 Nisan 2020, Cuma
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başlayalım

Eylülde başlayalım

F.Bahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alman hücum oyuncusu , kişisel instagram hesabında açıklamalarda bulundu.

F.Bahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alman hücum oyuncusu , kişisel instagram hesabında açıklamalarda bulundu. 'de ligin bir an önce durdurulması gerektiğini belirten Kruse, "Video ile idman yapıyoruz ama bu sürece daha ne kadar devam edeceğiz. Maçlar başlarsa insanların bir araya gelmesini engelleyemezsiniz. Ya maçlar oynanırken bir futbolcuya bulaşırsa ne olacak? En önemli şey sağlık, herkes de bu konuda hemfikir. Bence ligler durdurulsun. başlayıp bu sezonu bitirelim, sonra yeni sezona devam edelim" dedi.
  1. 24.4.2020
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