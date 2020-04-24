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24 Nisan 2020, Cuma
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’tan menajer yasağı

Ali Koç’tan menajer yasağı

Başkan , kendisinden oyuncu sunumu yapmak için randevu isteyen menajerlere kulübün kapılarını kapattı. Scout ekibinin belirleyeceği isimler üzerinden çalışmalarını yürütme kararı alan Koç, sunum yapmak isteyen menajerlerle diğer yöneticilerin görüşmesine de yasak getirdi.

Başkan , kendisinden oyuncu sunumu yapmak için randevu isteyen menajerlere kulübün kapılarını kapattı. Scout ekibinin belirleyeceği isimler üzerinden çalışmalarını yürütme kararı alan Koç, sunum yapmak isteyen menajerlerle diğer yöneticilerin görüşmesine de yasak getirdi.
  1. 24.4.2020
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