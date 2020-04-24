Ali Koç’tan menajer yasağı
Başkan Ali Koç, kendisinden oyuncu sunumu yapmak için randevu isteyen menajerlere kulübün kapılarını kapattı. Scout ekibinin belirleyeceği isimler üzerinden transfer çalışmalarını yürütme kararı alan Koç, sunum yapmak isteyen menajerlerle diğer yöneticilerin görüşmesine de yasak getirdi.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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