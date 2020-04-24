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24 Nisan 2020, Cuma
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Devletimiz sağ olsun

Devletimiz sağ olsun

’dan uçakla getirilen vatandaşı arasında yer alan kaleci Berke, bir video paylaşıp Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

'nin sezon başında 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı kaleci Berke Özer, koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından Belçika'dan uçakla getirilen vatandaşı arasında yer alıyordu. 'de karantinaya alınan genç file bekçisi, yerleştirildiği yurtta çektiği videoyla, bu imkanı kendilerine sağlayan Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Türkiye'ye gelmeleri için devletin tüm imkanları sağladığını belirten Berke, "Uzun zamandır Türkiye'ye dönmek istiyorduk. Devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı. En iyi şekilde, en iyi yolculukla ülkemize döndük. Şimdi Gümüşhane'deyiz. Burada çok güzel bir yurda geldik. Sağlık ve tüm çalışanların ilgisi çok güzel. İnşallah sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
  1. 24.4.2020
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