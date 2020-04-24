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24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu değere bindi

değere bindi

Ferdi Kadıoğlu değere bindi

'de istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu iddia edilen değere bindi.

'de istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu iddia edilen değere bindi. Ortaya çıkan mali durum nedeniyle bütçesi kısıtlı olan Kanarya'da, 20 yaşındaki oyuncu için "Yıldızını parlatıp satalım" kararı alındı. Daha önce Eljif Elmas'ı 180 bin euro'ya transfer edip 16 milyon euro'ya 'ye satan sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için de aynı yolu deneyecek.
  1. 24.4.2020
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