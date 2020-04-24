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24 Nisan 2020, Cuma
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Alex: Derbilerde hayat duruyor

Alex: Derbilerde hayat duruyor

Kanarya'nın efsane Alex de Souza, 'in edisyonunda yayımlanan "" programına konuk oldu. Alex'e ile ilgili iki soru soruldu.

Kanarya'nın efsane Alex de Souza, 'in edisyonunda yayımlanan "" programına konuk oldu. Alex'e ile ilgili iki soru soruldu. Sambacı, derbilerle ilgili soruya, "Rio'da, Porto Alegre'de ya da Sao Paolo'da derbi olursa hayat normal akışında sürer. Türkiye'de öyle değil. Hayat durur" yanıtını verdi. Alex, 'dan gelen tekliflere rağmen Türkiye'yi seçtiği için hiç pişman olmadığını da söyledi.
  1. 24.4.2020
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