Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Liglere verilen bu arada boş durmak itemeyen kulüpler gelecek sezon kadro yapılanması için şimdiden kolları sıvamış vaziyette... Bu kulüplerden olan Fenerbahçe teknik direktör koltuğunun sahibinin aramasının yanı sıra birçok oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden olan tecrübeli oyuncu Kwadwo Asamoah için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:01 Güncelleme: 27.04.2020 17:01
Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren ekipler önümüzdeki sezon için kolları şimdiden sıvadı.

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Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle 4 büyük kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı transferde ön plana çıkıyor...

Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-lacivertliler bu sezon beklentilerin altında kalmasının yanı sıra teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayırarak, futbolcu transferinin yanında teknik direktör için de arayış içerisine girmişti.

Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu yönde Fenerbahçe ile birçok isim anılırken, sarı-kırmızılılar da durum biraz daha farklı...

Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle sezonun ikinci yarısında topladığı puanlarla yükselişe geçen Galatasaray, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyordu.

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