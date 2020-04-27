Asamoah yarışı kızışıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Liglere verilen bu arada boş durmak itemeyen kulüpler gelecek sezon kadro yapılanması için şimdiden kolları sıvamış vaziyette... Bu kulüplerden olan Fenerbahçe teknik direktör koltuğunun sahibinin aramasının yanı sıra birçok oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerden olan tecrübeli oyuncu Kwadwo Asamoah için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...