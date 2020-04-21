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21 Nisan 2020, Salı
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’ya yakın markaj

Nenad Bjelica’ya yakın markaj

arayışındaki 'nin gündemine yeni bir isim girdi.

Teknik direktör arayışındaki 'nin gündemine yeni bir isim girdi. Sarı-lacivertli kulübün, bir süre önce ile yollarını ayıran ile temas kurduğu ileri sürüldü. Hırvatistan Ligi'nde en yakın rakibinin 18 puan önünde lider durumda olan Dinamo Zagreb'den ayrılan 48 yaşındaki teknik adamla ilk görüşmeyi Fenerbahçe CEO'su Selahattin Baki'nin yaptığı ve Başkan 'a görüşme detaylarını ileteceği kaydedildi.
  1. 21.4.2020
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