Deniz Türüç eleştirilere isyan etti! "Gerçek mevkim..."

Sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.

"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.

"GERÇEK MEVKİM ON NUMARA"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.

"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.