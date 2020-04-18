Deniz Türüç eleştirilere isyan etti! "Gerçek mevkim..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Deniz Türüç eleştirilere isyan etti! "Gerçek mevkim..."

eleştirilere isyan etti! "Gerçek mevkim..."

Deniz Türüç eleştirilere isyan etti! "Gerçek mevkim..."

'de son dakika gelişmesi... Sezon boyunca Ersun Yanal tarafından çeşitli pozisyonlarda değerlendirilen ve taraftarlarca eleştirilere maruz kalan milli futbolcu ilk kez bunlara cevap verirken, "Asıl mevkiim on numara" yanıtını verdi. İşteo sözler...

Sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.

"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.

"GERÇEK MEVKİM ON NUMARA"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.

"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.

  1. 18.04.2020
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