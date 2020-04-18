Deniz Türüç eleştirilere isyan etti! "Gerçek mevkim..."
Fenerbahçe'de son dakika Deniz Türüç gelişmesi... Sezon boyunca Ersun Yanal tarafından çeşitli pozisyonlarda değerlendirilen ve taraftarlarca eleştirilere maruz kalan milli futbolcu ilk kez bunlara cevap verirken, "Asıl mevkiim on numara" yanıtını verdi. İşteo sözler...
Sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.
"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.
"GERÇEK MEVKİM ON NUMARA"
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağ kanattaki performansı sebebiyle eleştiri oklarına hedef olan Deniz Türüç "Benim gerçek mevkiim on numara" dedi.
"Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım. Elimden geleni yaparım" ifadesinde bulunan yerli yıldız "Fenerbahçe'de henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" derken asıl pozisyonunda oynamadığının da altını çizdi.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deniz Türüç eleştirilere isyan etti! "Gerçek mevkim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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