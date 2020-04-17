Layvin Kurzawa Arsenal’e - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Layvin Kurzawa Arsenal’e

’e

Layvin Kurzawa Arsenal’e

Sol beke oyuncu arayan için 'dan kötü haber geldi. ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin, tercihini 'den yana yaptığı belirtildi.

Sol beke oyuncu arayan için 'dan kötü haber geldi. ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin, tercihini 'den yana yaptığı belirtildi. Fransız basını, , , ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 27 yaşındaki Kurzawa'nın İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığını duyurdu.
  1. 17.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Layvin Kurzawa Arsenal’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA