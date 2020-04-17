Kampanyaya ABD’den destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ABD'den de destek geldi. Washington DC Fenerbahçeliler Derneği, kampanyaya katkıda bulundu. Dernek başkanı Erhan Türk, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe destekte bulunduk. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil" diye konuştu.
- 17.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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