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17 Nisan 2020, Cuma
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Kampanyaya ’den destek

Kampanyaya ABD’den destek

Başkan 'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz ' kampanyasına 'den de destek geldi. , kampanyaya katkıda bulundu. Dernek başkanı , "Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe destekte bulunduk. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil" diye konuştu.

Başkan 'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz ' kampanyasına 'den de destek geldi. , kampanyaya katkıda bulundu. Dernek başkanı , "Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe destekte bulunduk. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil" diye konuştu.
  1. 17.4.2020
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