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16 Nisan 2020, Perşembe
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Lucescu'yla konuştuğunu açıkladı! ...

Tayfur Havutçu Lucescu'yla konuştuğunu açıkladı! Fenerbahçe...

Türk futbolunun önemli isimleri arasında olan ve bir dönem 'nun A 'da yardımcılığını yapan 'dan önemli açıklamalar geldi. Lucescu'yla ara ara telefonda konuştuğunu söyleyen Havutçu, iddialarıyla ilgili konuştu.

'de döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde ismi ön olana çıkmıştı. Daha önce deneyimli teknik adamın A 'da yardımcılığını yapan konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

EVDE KAL ÇAĞRISI
Ajansspor'a konuşan Tayfur Havutçu, ''Karantina günlerinde ailem ile vakit geçiyorum. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın Fahrettin Koca'nın 'Evde Kal' çağrısına uyuyoruz. Takip ettiğim dizi, film ve kitaplar var. Bu süreç bizim için de öğretici olacaktır." ifadelerini kullandı.

''FUTBOL EKONOMİSİNDE KÜÇÜLME OLACAKTIR''
Koronavirüs salgını sona erdikten sonra liglerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyleyen Havutçu, "Liglerin başlayacağı tarihi şu anda ön görmek çok zor. Benim fikrim liglerin kaldığı yerden oynanması. ve 'nin ligleri oynatacağını düşünüyorum. Uzun bir süre liglerde maçların seyircisiz oynanacağına inanıyorum. Corona virüsü salgınından sonra ekonomisinde küçülme olacaktır. Yabancı transferinde de sıkıntı olabilecektir." dedi.

LUCESCU FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?
"A Milli Takım'da birlikte çalıştığınız Lucescu'ya Fenerbahçe'den teklif geldi mi?" sorusuna Havutçu, "Lucescu ile telefonla ara ara konuşuyorum, Fenerbahçe hakkında hiç konuşmadık. Ben şu anda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Corona virüsü salgını sebebiyle de inanmıyorum." cevabını verdi.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 18:10
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