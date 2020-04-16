Tayfur Havutçu Lucescu'yla konuştuğunu açıkladı! Fenerbahçe...
Türk futbolunun önemli isimleri arasında olan ve bir dönem Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'da yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu'dan önemli açıklamalar geldi. Lucescu'yla ara ara telefonda konuştuğunu söyleyen Havutçu, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde Mircea Lucescu ismi ön olana çıkmıştı. Daha önce deneyimli teknik adamın A Milli Takım'da yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
EVDE KAL ÇAĞRISI
Ajansspor'a konuşan Tayfur Havutçu, ''Karantina günlerinde ailem ile vakit geçiyorum. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın Fahrettin Koca'nın 'Evde Kal' çağrısına uyuyoruz. Takip ettiğim dizi, film ve kitaplar var. Bu süreç bizim için de öğretici olacaktır." ifadelerini kullandı.
''FUTBOL EKONOMİSİNDE KÜÇÜLME OLACAKTIR''
Koronavirüs salgını sona erdikten sonra liglerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyleyen Havutçu, "Liglerin başlayacağı tarihi şu anda ön görmek çok zor. Benim fikrim liglerin kaldığı yerden oynanması. UEFA ve TFF'nin ligleri oynatacağını düşünüyorum. Uzun bir süre liglerde maçların seyircisiz oynanacağına inanıyorum. Corona virüsü salgınından sonra futbol ekonomisinde küçülme olacaktır. Yabancı transferinde de sıkıntı olabilecektir." dedi.
LUCESCU FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDI MI?
"A Milli Takım'da birlikte çalıştığınız Lucescu'ya Fenerbahçe'den teklif geldi mi?" sorusuna Havutçu, "Lucescu ile telefonla ara ara konuşuyorum, Fenerbahçe hakkında hiç konuşmadık. Ben şu anda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Corona virüsü salgını sebebiyle de inanmıyorum." cevabını verdi.
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 18:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tayfur Havutçu Lucescu'yla konuştuğunu açıkladı! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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