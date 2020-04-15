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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Nunnally 3. kez baba

Nunnally 3. kez baba

F.Bahçe 'nın oyuncusu 3. kez baba olma mutluluğunu yaşadı.

F.Bahçe 'nın oyuncusu 3. kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Sarılacivertliler resmi sitelerinden bir erkek çocuk sahibi olan Nunnally ve eşi Jennifer'i tebrik ettiler. Taraftarlar da James Nunnally ailesini sosyal medya üzerinden kutladılar.

  1. 15.4.2020
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