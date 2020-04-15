F.Bahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally 3. kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Sarılacivertliler resmi sitelerinden bir erkek çocuk sahibi olan Nunnally ve eşi Jennifer'i tebrik ettiler. Taraftarlar da James Nunnally ailesini sosyal medya üzerinden kutladılar.