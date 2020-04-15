Nunnally 3. kez baba
F.Bahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally 3. kez baba olma mutluluğunu yaşadı.
F.Bahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu James Nunnally 3. kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Sarılacivertliler resmi sitelerinden bir erkek çocuk sahibi olan Nunnally ve eşi Jennifer'i tebrik ettiler. Taraftarlar da James Nunnally ailesini sosyal medya üzerinden kutladılar.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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