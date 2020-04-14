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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Cavani'nin menajerinden flaş sözler!

Cavani'nin menajeri konuştu: Her şey olabilir

Cavani'nin menajeri konuştu: Her şey olabilir

ile de anılan 'nin menajeri , Uruguaylı yıldızın durumuyla ilgili konuştu.

ile de anılan 'nin menajeri , Uruguaylı yıldızın durumuyla ilgili konuştu.

Gaglielmone, "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor. 'dan Flamengo , Palmeiras, Inter Porto Alegre ve da bunlar arasında. Bekleyip göreceğiz" dedi. Fenerbahçe'nin de ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Cavani'ye teklif yapması bekleniyor.

  1. 14.4.2020
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