KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU AİS ÖSYM | Son dakika KPSS ön lisans başvuru tarihi belli oldu

SON DAKİKA KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM, KPSS Ön Lisans sınavının başvuru tarihlerini açıkladı. Vatandaşlar yapılan açıklama ardından, 'KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, KPSS Ön Lisans başvurusu hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS önlisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2024 Perşembe günü başlayacak. Başvurular 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans başvurusunda bulunacak adaylar, 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri ve "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?