Blanc'ın ilk tercihi Premier Lig

ESPN'nin haberine göre54 yaşındaki hocanın önceliğinin İngiltere Premier Lig veya İtalya Serie A'da üst düzey bir takımı çalıştırmak olduğu belirtildi. Son olarak 2015/2016 sezonunda PSG'yi çalıştıran Blanc için Fenerbahçe'nin bir süredir temaslarda bulunduğu ifade ediliyordu.