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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Blanc'ın ilk tercihi

Blanc'ın ilk tercihi Premier Lig

'nin takımın başına getirmek istediği Fransız teknik direktör 'ın 'de çalışmaya çok sıcak bakmadığı iddia edildi.

ESPN'nin haberine göre54 yaşındaki hocanın önceliğinin İngiltere veya Serie A'da üst düzey bir takımı çalıştırmak olduğu belirtildi. Son olarak 2015/2016 sezonunda 'yi çalıştıran Blanc için 'nin bir süredir temaslarda bulunduğu ifade ediliyordu.

  1. 13.4.2020
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