Blanc'ın ilk tercihi Premier Lig
Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın Türkiye'de çalışmaya çok sıcak bakmadığı iddia edildi.
ESPN'nin haberine göre54 yaşındaki hocanın önceliğinin İngiltere Premier Lig veya İtalya Serie A'da üst düzey bir takımı çalıştırmak olduğu belirtildi. Son olarak 2015/2016 sezonunda PSG'yi çalıştıran Blanc için Fenerbahçe'nin bir süredir temaslarda bulunduğu ifade ediliyordu.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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