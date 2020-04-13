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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'nin gözdesi ’e Marsilya kancası!

Fenerbahçe'nin gözdesi Rony Lopes’e Marsilya kancası!

'nin listesinde olduğu iddia edilen için Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya'nın gündemine girdiği ifade edildi. OM'nin Portekizli sağ açığı, Lille ve Monaco'daki başarılı performansı nedeniyle istediği aktarıldı.

Adı ile anılan için Marsilya'nın da devreye girdiği belirtildi. Fransız ekibine yakın Le Phoceen sitesi, mavi- beyazlı ekibin bu için sarı-lacivertli kulüp ile rekabet edeceğini duyurdu. Lopes'in sezon başında 25 milyon euro'ya transfer olduğu Sevilla ile 'da sadece 87 dakika süre alabildiği vurgulandı.

  1. 13.4.2020
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