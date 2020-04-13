Fenerbahçe'nin gözdesi Rony Lopes’e Marsilya kancası!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Rony Lopes için Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya'nın gündemine girdiği ifade edildi. OM'nin Portekizli sağ açığı, Lille ve Monaco'daki başarılı performansı nedeniyle istediği aktarıldı.
Adı Fenerbahçe ile anılan Rony Lopes için Marsilya'nın da devreye girdiği belirtildi. Fransız ekibine yakın Le Phoceen sitesi, mavi- beyazlı ekibin bu transfer için sarı-lacivertli kulüp ile rekabet edeceğini duyurdu. Lopes'in sezon başında 25 milyon euro'ya transfer olduğu Sevilla ile La Liga'da sadece 87 dakika süre alabildiği vurgulandı.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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