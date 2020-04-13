Fenerbahçe'nin gözdesi Rony Lopes’e Marsilya kancası!

Adı Fenerbahçe ile anılan Rony Lopes için Marsilya'nın da devreye girdiği belirtildi. Fransız ekibine yakın Le Phoceen sitesi, mavi- beyazlı ekibin bu transfer için sarı-lacivertli kulüp ile rekabet edeceğini duyurdu. Lopes'in sezon başında 25 milyon euro'ya transfer olduğu Sevilla ile La Liga'da sadece 87 dakika süre alabildiği vurgulandı.



