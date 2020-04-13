Mevlüt’e hücum!

Sezon sonu yolların ayrılması beklenen Mevlüt Erdinç'in taliplileri sıraya girdi. 33 yaşındaki forvete Süper Lig'in yanı sıra Fransa'dan Metz, Dijon ve Nice'in de teklif yaptığı bildirildi. Mevlüt'ün yönetimin kesin tavrını gördükten sonra en iyi teklifi değerlendirmesi bekleniyor.