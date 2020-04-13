Fenerbahçe'den Emre’ye geniş yetki - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Emre’ye geniş yetki

'den Emre’ye geniş yetki

Fenerbahçe'den Emre’ye geniş yetki

Sezon sonu futbola nokta koyup, teknik heyete dahil edilmesi planlanan 'na yönetimin önemli yetkiler verileceği belirtiliyor. Yıldız isim takımındaki yeni yapılanma ve transferde söz sahibi olacak.

Sezon sonu futbola nokta koyup, teknik heyete dahil edilmesi planlanan 'na yönetimin önemli yetkiler verileceği belirtiliyor. Yıldız isim takımındaki yeni yapılanma ve transferde söz sahibi olacak.

  1. 13.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Emre’ye geniş yetki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA