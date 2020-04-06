Deniz Türüç'ten flaş Belhanda açıklaması! "Hak ettiği..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, instagram canlı yayınına katıldı.

Yaptığı konuşmada, "Gerçek Deniz'i henüz gösteremedim, birçok sebebi var. Yeni ortam, yeni stat, yeni hoca, her şeyin etkisi var" diyen Türüç, "Geldiğimde biraz zorlandım ama atlattığımı düşünüyorum. Kendime bir hoca tuttum, takımdan ziyade ben de çalışıyorum ekstra. Gerçek Deniz Türüç'ü göstereceğime eminim" sözlerini kullandı.

BELHANDA'YA: "HERKES HAK ETTİĞİNİ ALIR!"

Sarı lacivertli futbolcu, konuşmasının devamında Galatasaray derbisinde Belhanda aralarında yaşadığı tartışmaya ilişkin, "G.Saray maçında istemediğim bir kart gördüm. O maçta Belhanda'ya bir hareketim oldu evet. Herkes hak ettiğini alır" dedi.

"BORCUMU ÖDEDİKTEN SONRA GİDERİM"

Sarı-lacivertli futbolcu Avrupa konusunda, "Fenerbahçe'ye katacağım bir şey olursa giderim. Burada oynadığım için çok mutluyum. Bu kulübe olan borcumu ödedikten sonra her futbolcunun olduğu gibi benim de hedefim var" derken, "Geçen sene sıkıntılı dönemde, her maçta, stadı o kadar dolu hale getirdiği için böyle taraftara, gerçekten taraftar denir. Fenerbahçe taraftarına helal olsun. Hem evimizde, hem deplasmanda, Fenerbahçe'nin sesinin gelmesi camianın büyüklüğünü yeterince anlatıyor" sözlerini kullandı.

KAPTAN İNANILMAZ!

Türüç, konuşmasının sonunda sarı lacivertli kulübün kaptanı Emre Belözoğlu hakkında konuşurken, "Örnek aldığım oyunculardan biri Emre Belözoğlu'ydu. Şu anda da çok iyi, 40 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan az insan vardır. Takımda herkes, o konuştuğunda dinliyor. Futbol bilgisi inanılmaz" dedi.