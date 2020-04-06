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06 Nisan 2020, Pazartesi
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taburcu oldu!

Rüştü Reçber taburcu oldu!

Son dakika corona virüsü () gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan , kaldığı hastaneden taburcu oldu.

Son dakika corona virüsü () gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan , kaldığı hastaneden taburcu oldu.


Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Milli efsane kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi.

Aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronavirüsü) testi pozitif çıkan milli eldiven, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

TABURCU OLDU

Corona virüsünü yenen efsane eldivenin kaldığı hastaneden çıktığı ve taburcu olduğu ifade edildi.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 13:27
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