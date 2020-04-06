Google'dan şaşırtan rapor! Corona virüsü sonrası Türkiye...

Corona virüsü dünyayı nereden nereye getirdi? Aylar önce kimse bu kadarını tahmin bile edemiyordu. İnsanlık büyük bir sınav veriyor. Bu sınav da hayatımızı baştan sona değiştirmek üzerine kurulu. Google, corona virüsü sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.