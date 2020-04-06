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Google'dan şaşırtan rapor! Corona virüsü sonrası Türkiye...
Çin'in Wuhan kentinde meydana çıkan corona virüsü ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla alakalı bir son dakika detayı ortaya çıktı. Teknoloji devi Google, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 130 ülkede salgın sonrası insanların hareketlerini izleyerek eskiye nazaran oluşan farkları yayınlamaya başladı. İşte ortaya çıkan o raporlar...
6 Nisan 2020 Pazartesi 10:29
Güncelleme: 06.04.2020 10:38
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Corona virüsü dünyayı nereden nereye getirdi? Aylar önce kimse bu kadarını tahmin bile edemiyordu. İnsanlık büyük bir sınav veriyor. Bu sınav da hayatımızı baştan sona değiştirmek üzerine kurulu. Google, corona virüsü sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.
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DAHA ÖNCE DE YAPILIYORDU
Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu.
Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.
AVMLERDEKİ YOĞUNLUK YÜZDE 75 AZALDI!
Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.
ECZANELERE DE İLGİ DÜŞTÜ
Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.