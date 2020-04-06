Ozan Tufan ve Furkan Korkmaz'dan FIFA 20'de 'evde kal' maçı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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ve 'dan '' maçı!

Ozan Tufan ve Furkan Korkmaz'dan 'evde kal' maçı!

Dünya çapında yayılan salgını sonrası sporcular günlerini evlerinde geçirmeye devam ediyor. " ve Oyunlarda Buluşalım" sloganıyla yola çıkan Fenerbahçeli futbolcu ve Philadelphia'da oynayan , 20'de karşı karşıya geldi.

salgını nedeniyle vakitlerini evlerinde geçiren Fenerbahçeli yıldız futbolcu ile Philadelphia Sixers'da forma giyen 20'de kozlarını paylaştı.

"" ve "Oyunlarda buluşalım" sloganlarıyla yola çıkan ikili, önce - karşılaşmalarıyla maçlara başladı.

İlk maçı Liverpool'u seçen Ozan 4-1 kazanırken, ikinci maçı aynı skorla Furkan'ın kazanması üzerine final maçına geçildi.

Son karşılaşmada Tufan formasını giydiği 'yi, Korkmaz ise Cengiz Ünderli Roma'yı seçti ve Ünder'i kaptan olarak belirledi.

Kaleye Altay Bayındır'ı koyan Ozan Tufan, savunma hattını "Isla, serdar, Gustavo ve Hasan Ali" şeklinde oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu ile kendisine şans tanıyan Tufan, hücum hattında Dirar, Kruse, Rodrigues ve Muriqi'ye şans tanıdı.

Karşılaşmanın ilk golünü 'le kaydeden Furkan Korkmaz, ekrana Ünder'in yansıması üzerine, "Baya benzetmişler Cengiz'i" diye konuştu.

Ozan Tufan, 78'de Garry Rodrigues'le eşitliği yakalarken maç bu skorla sona erdi ve ikili dostluk mesajlarıyla yayından ayrıldı.

  1. 06.04.2020
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