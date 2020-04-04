Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelino: Teklifler var

54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım." dedi. İspanya basını, Marcelino ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere'den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.



