Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelino: Teklifler var
Adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Marcelino ilk kez konuştu. İspanyol çalıştırıcı yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu söyledi.
54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım." dedi. İspanya basını, Marcelino ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere'den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.
- 4.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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