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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin gündemindeki teknik adam konuştu! ''Teklifler var''

'nin gündemindeki Marcelino: Teklifler var

Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelino: Teklifler var

Adı teknik direktörlüğü için geçen Marcelino ilk kez konuştu. İspanyol çalıştırıcı yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu söyledi.

54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım." dedi. basını, Marcelino ile 'nin ilgilendiğini ayrıca ve 'den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.


  1. 4.4.2020
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