Bazıları bu formayı anlamamış
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni, bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının büyüklüğünün farkında olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sambacı, "Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi" dedi. Baroni, Aykut Kocaman'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, son bir kez Kadıköy'de sahaya çıkarak forma giymek istediğini de dile getirdi.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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