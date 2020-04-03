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03 Nisan 2020, Cuma
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Bazıları bu formayı anlamamış

Bazıları bu formayı anlamamış

Eski Fenerbahçeli , bazı oyuncuların formasının büyüklüğünün farkında olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sambacı, "Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi" dedi. Baroni, 'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, son bir kez 'de sahaya çıkarak forma giymek istediğini de dile getirdi.

Eski Fenerbahçeli , bazı oyuncuların formasının büyüklüğünün farkında olmadığını söyledi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sambacı, "Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi" dedi. Baroni, 'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, son bir kez 'de sahaya çıkarak forma giymek istediğini de dile getirdi.
  1. 3.4.2020
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