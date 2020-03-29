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29 Mart 2020, Pazar
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39’luk Appiah kıskandırdı

39’luk Appiah kıskandırdı

'nin eski yıldızlarından , yaptığı son paylaşımıyla çekti. salgını sebebiyle kendisini evde karantina alan Ganalı efsane, yaptığı antrenman ve fit görüntüsüyle izleyenlere 'Yok artık!' dedirtti.

'nin eski yıldızlarından , yaptığı son paylaşımıyla çekti. salgını sebebiyle kendisini evde karantina alan Ganalı efsane, yaptığı antrenman ve fit görüntüsüyle izleyenlere 'Yok artık!' dedirtti. 39 yaşındaki Appiah faal futbol kariyerine 2012 yılında son vermişti.
  1. 29.3.2020
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