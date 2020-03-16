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16 Mart 2020, Pazartesi
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Luce, Fener’in sorununu çözer

Luce, Fener’in sorununu çözer

F.Bahçe'nin listesinde yer alan ile ilgili ülkesinden açıklama geldi. Başkanı , "Lucescu zaten uzun süredir davet alıyordu.

F.Bahçe'nin listesinde yer alan ile ilgili ülkesinden açıklama geldi. Başkanı , "Lucescu zaten uzun süredir davet alıyordu. 'ndan ayrıldığından beri teklif alıyordu. 'tan da teklif aldı. bugünlerde problemler yaşayan bir kulüp. Bence Luce Fenerbahçe'nin başına geçerse, buradaki sorunları çözer" dedi.
  1. 16.3.2020
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