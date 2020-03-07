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07 Mart 2020, Cumartesi
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Knoop’tan Altay’a destek

Knoop’tan Altay’a destek

'nin kaleci antrenörü , 'a destek verdi.

'nin kaleci antrenörü , 'a destek verdi. Alman antrenör, sosyal medyada öğrencisi hakkında küfürlü eleştiri yapan kullanıcıya, "Eleştiri olgusal olursa iyidir. Altay ile ilgili düşünceniz gerçeklerden çok uzak. 16 yıldır yetenekli kalecilerle çalışıyorum ve yorumunuzun kesinlikle yanlış olduğunu biliyorum" dedi.

  1. 7.3.2020
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