Knoop’tan Altay’a destek

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Marco Knoop, Altay Bayındır'a destek verdi. Alman antrenör, sosyal medyada öğrencisi hakkında küfürlü eleştiri yapan kullanıcıya, "Eleştiri olgusal olursa iyidir. Altay ile ilgili düşünceniz gerçeklerden çok uzak. 16 yıldır yetenekli kalecilerle çalışıyorum ve yorumunuzun kesinlikle yanlış olduğunu biliyorum" dedi.