Almanya'dan son dakika haberi! Fenerbahçe ve yeni teknik direktörü...

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yerine gelecek isim için birçok hedef belirleyen sarı-lacivertlilere Alman ekibi Hertha Berlin rakip çıktı.

Fenerbahçeli kurmayların Yanal'dan sonra Alman ekolüne geçmeyi düşündüğü ve Bundesliga'da görev yapmış isimleri listesinin en tepesine koyduğu belirlenmişti.

Almanya ekibi Hertha Berlin, Jurgen Klinsmann'ı göreve getirmiş ve bu birliktelik büyük bir sükse yaratmıştı. Ancak işler beklenilen gibi gitmedi ve 55 yaşındaki teknik direktör göreve geldikten 76 gün sonra istifa etti.





Alman basınından Bild'in duyurduğu habere göre Hertha Berlin, Jurgen Klinsmann'ın ayrılığından sonra hedefteki isimleri belirledi. Bu listede Fenerbahçe'nin ilgilendiği bazı isimler de var.

Hertha Berlin'in teknik direktör adayları şu şekilde;

NIKO KOVAC

48 yaşındaki Niko Kovac, Fenerbahçe ve Hertha Berlin'in teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Henüz, bir teknik adama göre genç bir yaşta iken Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Niko Kovac; buradaki başarısı sonrası Almanya'da görev aldı.

Eintracht Frankfurt ile başarılı bir yapı kuran ve bu yapının meyvesini bir Almanya Kupası'yla süsleyen Kovac, buradan da Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu. Kovac, Münih ile geçtiğimiz sezon hem Bundesliga'yı hem de Almanya Kupası'nı kaldırdı. Bu başarılara rağmen kabus gibi başlayan sezon sonrası Bayern Münih, Kovac'ı 3 Kasım 2019'da görevden aldı.







ROGER SCHMIDT

Red Bull Salzburg takımı ile Avusturya Lig'inde şampiyonluk yaşayan Roger Schmidt, Fenerbahçe ile Hertha Berlin'in ortak teknik patron adayları arasında yer alıyor. Almanya'da Bayer Leverkusen'i çalıştıran deneyimli teknik direktör, Çİn'de Beijing Guoan takımını çalıştırdı. Schmidt, şu anda aktif olarak görev almıyor.





BRUNO LABBADIA

İki takımın bir diğer ortak hedefi ise; Alman Bruno Labbadia. Labbadia; Almanya'da Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg gibi takımlarda çalıştı. 54 yaşındaki teknik direktörün bu takımlar ile kupa sevinci olmadı.



