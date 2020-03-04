Almanya'dan son dakika haberi! Fenerbahçe ve yeni teknik direktörü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Almanya'dan haber geldi! F.Bahçe ve yeni teknik adam...

'dan son dakika haberi! ve yeni teknik direktörü...

Almanya'dan son dakika haberi! Fenerbahçe ve yeni teknik direktörü...

'de 'ın görevden ayrılmasıyla birlikte yerine gelecek isim merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli yönetim hedefteki isimleri belirlerken, 'dan bu isimlerle ilgili flaş bir haber geldi.

arayışlarına devam eden 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. döneminin sona ermesinin ardından yerine gelecek isim için birçok hedef belirleyen sarı-lacivertlilere Alman ekibi rakip çıktı.

Fenerbahçeli kurmayların Yanal'dan sonra Alman ekolüne geçmeyi düşündüğü ve Bundesliga'da görev yapmış isimleri listesinin en tepesine koyduğu belirlenmişti.

ekibi Hertha Berlin, 'ı göreve getirmiş ve bu birliktelik büyük bir sükse yaratmıştı. Ancak işler beklenilen gibi gitmedi ve 55 yaşındaki teknik direktör göreve geldikten 76 gün sonra istifa etti.

Alman basınından Bild'in duyurduğu habere göre Hertha Berlin, Jurgen Klinsmann'ın ayrılığından sonra hedefteki isimleri belirledi. Bu listede Fenerbahçe'nin ilgilendiği bazı isimler de var.

Hertha Berlin'in teknik direktör adayları şu şekilde;

NIKO KOVAC
48 yaşındaki , Fenerbahçe ve Hertha Berlin'in teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Henüz, bir teknik adama göre genç bir yaşta iken Hırvatistan 'nı çalıştıran Niko Kovac; buradaki başarısı sonrası Almanya'da görev aldı.

ile başarılı bir yapı kuran ve bu yapının meyvesini bir Almanya Kupası'yla süsleyen Kovac, buradan da Alman devi 'in yolunu tuttu. Kovac, Münih ile geçtiğimiz sezon hem Bundesliga'yı hem de Almanya Kupası'nı kaldırdı. Bu başarılara rağmen kabus gibi başlayan sezon sonrası Bayern Münih, Kovac'ı 3 Kasım 2019'da görevden aldı.



ROGER SCHMIDT

takımı ile Avusturya Lig'inde şampiyonluk yaşayan , Fenerbahçe ile Hertha Berlin'in ortak teknik patron adayları arasında yer alıyor. Almanya'da 'i çalıştıran deneyimli teknik direktör, Çİn'de takımını çalıştırdı. Schmidt, şu anda aktif olarak görev almıyor.

BRUNO LABBADIA
İki takımın bir diğer ortak hedefi ise; Alman Bruno Labbadia. Labbadia; Almanya'da Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg gibi takımlarda çalıştı. 54 yaşındaki teknik direktörün bu takımlar ile kupa sevinci olmadı.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 17:37
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