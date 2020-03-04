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04 Mart 2020, Çarşamba
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'ye müjdesi!

Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu müjdesi!

, 'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile 7 Mart cumartesi günü Kadıköy'de mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekipte 'ın ZTK'da ile oynanan maçtan sonra görevini bırakması ile gözler takımı kimin çalıştıracağına çevrilmiş durumda. Öte yandan sarı-lacivertli ekibe tecrübeli oyuncu 'ndan da müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Ligin bitmesine 10 hafta kala ile yol ayrımına giden Yönetimi, yeni bir hoca bulana kadar takımı yardımcı antrenörler ile 'ye emanet etti.

Samandıra 'nde bugün akşam saatlerinde Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak sarı-lacivertli ekipte, takımı Fatih Yıldız ile Zeki Murat Göle çalıştıracakken sakatların da durumları netlik kazanmaya başladı.

Fenerbahçe'de kaptan ile 'in sakatlıkları bulunurken ZTK'da ile oynanacak maçtan önce yapılan son idmanda sakatlık yaşanınca sağlık ekibi bir hayli sıkıntıya düştü. Sarı-lacivertli ekipte, aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşayan , adale ağrısı nedeniyle riske edilmeyen ve kasık ağrısı bulunan , Trabzonspor mücadelesinde görev alamamışlardı. Sağlık ekibinin yoğun çaba gösterdiği oyunculardan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz, Nabil Dirar'ın Denizlispor maçında görev alması beklenirken Hasan Ali Kaldırım ile Garry Rodrigues'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor maçı öncesinde cezalı isim bulunmuyor.

FALETTE EN AZ 15 GÜN YOK
Yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edilen , en az 15 gün takımından ayrı kalacak.
Fenerbahçe'nin yarı final ilk maçında Trabzonspor ile mücadele ettiği karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Simon Falette, hava topu mücadelesinde ile çarpışarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine başlanan Gineli futbolcunun en az 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

  1. 04.03.2020
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