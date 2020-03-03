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03 Mart 2020, Salı
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düğmeye bastı! 'ın yerine iki aday

Fenerbahçe düğmeye bastı! Ersun Yanal'ın yerine iki aday

'de ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adama çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte ile Alman ekolüne geri dönüş sinyalleri verildi ancak öncelik Hırvat teknik adam 'ta. İşte detaylar...

'de ile yolların ayrılmasının ardından gözler bir sonraki teknik direktöre çevrildi. Yönetim temaslara başladı. Listenin ilk iki sırasında ile 'in yer aldığı belirtiliyor. Hedef Alman ekolüne geri dönmek. Daha önce döneminde Daum ile kurulan sistemin başarılı olması, Alman teknik adamların 'ye kolay uyum sağlamaları bu kararın alınmasında etkili oldu. Önceliğin Kovac'ta olduğu öğrenildi.

YENİ MACERAYA HAZIR

'ten kasım ayında ayrılan 48 yaşındaki Hırvat asıllı çalıştırıcı, hedeflerine uyan bir takımda yeni bir maceraya hazır olduğunu açıklamıştı. Diğer aday ise Roger Schmidt. 52 yaşındaki Alman teknik adam, son olarak 'in Beijing Gouon takımında görev yaptı. Temmuz ayından bu yana o da boşta... Yönetim iki isimle de görüşmeleri sürdürüyor. Hedef en kısa sürede sonuca ulaşıp, en geç gelecek hafta takımı yeni hocaya teslim etmek.

SAHAYI TERK ETMEDİ!

Roger Schmidt, 2016'da Leverkusen'in başındayken Dortmund ile oynadıkları maçta yedikleri gole tepki gösterince, hakem Felix Zwayer kendisini tribüne gönderme kararı aldı. Leverkusen'li bir oyuncuyu çağırıp, Schmidt'e tribüne çıkması gerektiğini söylemesini istedi. Schimdt ise "Kendisi gelip söylesin" deyince Zwayer sahayı terk etti. 10 dakika sonra tribüne çıkmayı kabul eden Schmidt'e 5 maç ceza verilmişti.

TAYFUN KORKUT YARDIMCI HOCA!

Alman bir teknik adamla anlaşılırsa yardımcılığı için düşünülüyor. Korkut'un bu yönde bir teklif gelmesi halinde kabul edeceği belirtildi. 1995-2000 arası futbolcu olarak Fenerbahçe'de top koşturan Korkut; Bundesliga'da Hannover, Kaiserslautern, ve Stuttgart'ı çalıştırdı.

YERLİ OLURSA EROL BULUT

Sarı-lacivertli yönetimde ağırlıklı görüş takımı yeni dönemde tecrübeli bir yabancı hocaya emanet etmek. Yerli olması durumunda ise Erol Bulut'a teklif götürülecek. Yabancı teknik adam konusunda Bruno Labbadia, Ralf Rangnick, , Leonardo Jardim ve 'nun da adı geçiyor.

  1. 3.3.2020
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