Fenerbahçe'den Galatasaray’a pankart cevabı

Yönetim kurulu üyesi Mustafa Danabaş, derbide Ülker Stadı'na asılan 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' pankartı ve taraftarlara kötü muamele iddiasıyla suç duyurusunda bulunan G.Saray'a cevap verdi.



Danabaş, söz konusu pankartın emniyetin izniyle asıldığını belirterek, "Ben bu pankartta toplumu ayrıştırıcı, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. PFDK'ya sevk de olmadı. Yıllardır mottoları 'Seni sevmeyen ölsün' olanlar nasıl böyle suçlamada bulunabiliyorlar hayret ediyorum" dedi. Danabaş, küfür konusunda da Ali Koç'un 2 defa merdivenden inip uyarı yaptığını dile getirerek, "G.Saray taraftarına hangi ses seviyesinde müzik gidiyorsa F.Bahçe taraftarına da aynı gidiyor. Pisuvarlar kırılıp sahaya atıldığı için kalktı" yorumunu yaptı.