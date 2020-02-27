Fenerbahçe'den Galatasaray’a pankart cevabı
Danabaş: Pankart izin alınıp asıldı. Mottosu ‘Seni sevmeyen ölsün’ olanlar nasıl böyle suçlamalarda bulunabiliyorlar hayret ediyorum.
Yönetim kurulu üyesi Mustafa Danabaş, derbide Ülker Stadı'na asılan 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' pankartı ve taraftarlara kötü muamele iddiasıyla suç duyurusunda bulunan G.Saray'a cevap verdi.
Danabaş, söz konusu pankartın emniyetin izniyle asıldığını belirterek, "Ben bu pankartta toplumu ayrıştırıcı, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. PFDK'ya sevk de olmadı. Yıllardır mottoları 'Seni sevmeyen ölsün' olanlar nasıl böyle suçlamada bulunabiliyorlar hayret ediyorum" dedi. Danabaş, küfür konusunda da Ali Koç'un 2 defa merdivenden inip uyarı yaptığını dile getirerek, "G.Saray taraftarına hangi ses seviyesinde müzik gidiyorsa F.Bahçe taraftarına da aynı gidiyor. Pisuvarlar kırılıp sahaya atıldığı için kalktı" yorumunu yaptı.
- 27.2.2020
-
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
-
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
-
Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Fenerbahçe'den Galatasaray’a pankart cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.