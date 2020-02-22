Aziz Yıldırım'ın yanına bile yanaşamadı! Ali Koç tersten başardı | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın yanına bile yanaşamadı! Ali Koç tersten başardı

'ın yanına bile yanaşamadı! tersten başardı

Aziz Yıldırım'ın yanına bile yanaşamadı! Ali Koç tersten başardı

'de özlemi... Sarı lacivertli kulübün başkanlık seçimlerinde büyük oy farkıyla başa gelen , istatistiklerde efsane olarak nitelendirilen Aziz Yıldırım'ın yanına dahi yaklaşamadı. 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi boyunca şampiyonluklar, kupalar ve unutulmaz derbi galibiyetleri yaşayan Fenerbahçe'de rakamlar 3 Haziran 2018 gününde yapılan seçim sonrası adeta döküldü... İşte detaylar!

3 Haziran 2018 tarihinde büyük umutlarla 'nin başkanlığına seçilen geride kalan 1.5 yılda beklentilerin çok uzağında kaldı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Süper Lig'de Ali Koç'tan önce şampiyon olunamayan 4 sezonda oynanan 136 maçta 18 mağlubiyet aldı. Bu sezon başına 4.5 yenilgi anlamına geliyor.

Ali Koç, döneminde çıkılan 56 maçta ise 16 mağlubiyet ve 18 beraberlik alındı. Ali Koç öncesi son sezonda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, 34 maçta sadece 4 yenilgi almış ve 72 puanı hanesine yazmıştı.

22. haftası geride kalan bu sezonda Sarı-Lacivertli takımın mağlubiyet sayısı şimdiden 5 oldu. Geride 12 maç daha var.

Ali Koç öncesi 2017/18 sezonunda 72 puan toplayan Fenerbahçe, Ali Koç'la birlikte 2018/19 sezonunda 46 puan almıştı ve son haftalara kadar düşme tehlikesi yaşamıştı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 17:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aziz Yıldırım'ın yanına bile yanaşamadı! Ali Koç tersten başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN