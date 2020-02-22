Aziz Yıldırım'ın yanına bile yanaşamadı! Ali Koç tersten başardı
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım özlemi... Sarı lacivertli kulübün başkanlık seçimlerinde büyük oy farkıyla başa gelen Ali Koç, istatistiklerde efsane olarak nitelendirilen Aziz Yıldırım'ın yanına dahi yaklaşamadı. 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi boyunca şampiyonluklar, kupalar ve unutulmaz derbi galibiyetleri yaşayan Fenerbahçe'de rakamlar 3 Haziran 2018 gününde yapılan seçim sonrası adeta döküldü... İşte detaylar!
3 Haziran 2018 tarihinde büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başkanlığına seçilen Ali Koç geride kalan 1.5 yılda beklentilerin çok uzağında kaldı.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Süper Lig'de Ali Koç'tan önce şampiyon olunamayan 4 sezonda oynanan 136 maçta 18 mağlubiyet aldı. Bu sezon başına 4.5 yenilgi anlamına geliyor.
Ali Koç, döneminde çıkılan 56 maçta ise 16 mağlubiyet ve 18 beraberlik alındı. Ali Koç öncesi son sezonda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, 34 maçta sadece 4 yenilgi almış ve 72 puanı hanesine yazmıştı.
22. haftası geride kalan bu sezonda Sarı-Lacivertli takımın mağlubiyet sayısı şimdiden 5 oldu. Geride 12 maç daha var.
Ali Koç öncesi 2017/18 sezonunda 72 puan toplayan Fenerbahçe, Ali Koç'la birlikte 2018/19 sezonunda 46 puan almıştı ve son haftalara kadar düşme tehlikesi yaşamıştı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 17:52
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Aziz Yıldırım'ın yanına bile yanaşamadı! Ali Koç tersten başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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