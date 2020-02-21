Fenerbahçe'den flaş karar! Derbide Ozan...
Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Ozan Tufan'ı heyecan sardı. Milli futbolcu, zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde bir ilki yaşayacak.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi maçı Ozan Tufan için de ayrı bir önem taşıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre genç oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde Kadıköy'de sahaya kaptanlık pazubandını takarak çıkacak.
24 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın oynamadığı maçlarda sahaya kaptan olarak çıkıyordu. Bu durum, milli oyuncu için yeni bir şey değil ancak sarı-lacivertli oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde hem de Kadıköy'de kaptanlık pazubandını takacağı için ayrı bir heyecan yaşıyor.
İNGİLİZLER İZLEYECEK
bu arada Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi de artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Milli futbolcu Ozan Tufan, 2019'un aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 10:01
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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