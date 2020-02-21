Fenerbahçe'den flaş karar! Derbide Ozan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den flaş karar! Derbide Ozan...

'den flaş karar! Derbide Ozan...

Fenerbahçe'den flaş karar! Derbide Ozan...

'de bu hafta sonu oynanacak - derbisi öncesi 'ı heyecan sardı. Milli futbolcu, zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde bir ilki yaşayacak.

'nin 'de 'ı konuk edeceği dev derbi maçı için de ayrı bir önem taşıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre genç oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde Kadıköy'de sahaya kaptanlık pazubandını takarak çıkacak.

24 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu ve 'ın oynamadığı maçlarda sahaya kaptan olarak çıkıyordu. Bu durum, milli oyuncu için yeni bir şey değil ancak sarı-lacivertli oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde hem de Kadıköy'de kaptanlık pazubandını takacağı için ayrı bir heyecan yaşıyor.

İNGİLİZLER İZLEYECEK

bu arada Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi de artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Milli futbolcu Ozan Tufan, 2019'un aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

haberin devamı

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 10:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den flaş karar! Derbide Ozan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN