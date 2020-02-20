Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak bu mücadele beIN Sports Haber'den yayınlanacak..

Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.

ZİRVE TAKİPÇİSİ

Temsilcimizi, 24 maçta 18 galibiyet alarak zirve takipçisi konumunda bulunan İspanyol devi karşısında zorlu bir mücadele bekliyor. Yaklaşık 1 aydır tam kadro olmayı başaran Fenerbahçe için de Real Madrid maçı, ayrıca şampiyonluk adayı rakipleri karşısında nasıl bir basketbol ortaya koyacağı ve nasıl reaksiyon vereceği de önemli olan bir diğer kriter.

REAL MADRID'DE KRİTİK EKSİKLER

Fenerbahçe Beko için en büyük avantaj ise, İspanya Kupası'nı kazanan Real Madrid'in İstanbul'a eksik kadroyla gelmesi olacak. Uzun rotasyonun önemli isimlerinden Randolph'un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar'da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes'in Fenerbahçe maçında kadroda olmayacağını bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.