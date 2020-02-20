Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götüren Beko, 20 Şubat Perşembe akşamı 'i ağırlıyor. Bu sezon Avrupa serüvenine istediği gibi başlayamayan ancak sonradan açılan Fenerbahçe Beko, oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyetle ayrılarak play-off için umutlarını yeşertmişti. Fenerbahçe Beko, iyi gidişatını Real Madrid karşısında da sürdürmeye çalışacak. Öte yandan Real Madrid, Fenerbahçe Beko'ya 4 karşı 4 eksikle çıkacak. Peki Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte cevabı...

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Beko, İspanya'nın dev kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak bu mücadele beIN Sports Haber'den yayınlanacak..

Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.

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ZİRVE TAKİPÇİSİ

Temsilcimizi, 24 maçta 18 galibiyet alarak zirve takipçisi konumunda bulunan İspanyol devi karşısında zorlu bir mücadele bekliyor. Yaklaşık 1 aydır tam kadro olmayı başaran Fenerbahçe için de Real Madrid maçı, ayrıca şampiyonluk adayı rakipleri karşısında nasıl bir basketbol ortaya koyacağı ve nasıl reaksiyon vereceği de önemli olan bir diğer kriter.

REAL MADRID'DE KRİTİK EKSİKLER

Fenerbahçe Beko için en büyük avantaj ise, İspanya Kupası'nı kazanan Real Madrid'in İstanbul'a eksik kadroyla gelmesi olacak. Uzun rotasyonun önemli isimlerinden Randolph'un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar'da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes'in Fenerbahçe maçında kadroda olmayacağını bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 14:12
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