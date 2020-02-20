Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 20 Şubat Perşembe akşamı Real Madrid'i ağırlıyor. Bu sezon Avrupa serüvenine istediği gibi başlayamayan ancak sonradan açılan Fenerbahçe Beko, oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyetle ayrılarak play-off için umutlarını yeşertmişti. Fenerbahçe Beko, iyi gidişatını Real Madrid karşısında da sürdürmeye çalışacak. Öte yandan Real Madrid, Fenerbahçe Beko'ya 4 karşı 4 eksikle çıkacak. Peki Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte cevabı...
Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Kupa haftası nedeniyle Euroleague'e verilen 1 haftalık arada Türkiye Kupası'nı 7. kez kazanaram müzesine taşıyan sarı lacivertliler, çıkışına Real Madrid karşısında devam etmek istiyor.
FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak bu mücadele beIN Sports Haber'den yayınlanacak..
Verilen ara öncesi, son 8 maçında 6 galibiyet alarak Play-Off sınırına giren Kanarya, iyi gidişatını bugünkü Real Madrid maçında da sürdürmek için sahaya çıkacak.
ZİRVE TAKİPÇİSİ
Temsilcimizi, 24 maçta 18 galibiyet alarak zirve takipçisi konumunda bulunan İspanyol devi karşısında zorlu bir mücadele bekliyor. Yaklaşık 1 aydır tam kadro olmayı başaran Fenerbahçe için de Real Madrid maçı, ayrıca şampiyonluk adayı rakipleri karşısında nasıl bir basketbol ortaya koyacağı ve nasıl reaksiyon vereceği de önemli olan bir diğer kriter.
REAL MADRID'DE KRİTİK EKSİKLER
Fenerbahçe Beko için en büyük avantaj ise, İspanya Kupası'nı kazanan Real Madrid'in İstanbul'a eksik kadroyla gelmesi olacak. Uzun rotasyonun önemli isimlerinden Randolph'un yaklaşık bir buçuk ay parkelerden uzak kalacağı belirtilirken, Eflatun-Beyazlılar'da tecrübeli oyun kurucu Sergio Llull, Jeffery Taylor ve Felipe Reyes'in Fenerbahçe maçında kadroda olmayacağını bildirildi.
Öte yandan Fenerbahçe deplasmandaki maçı 81-77 kaybetmişti.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 14:12
- AZ Alkmaar LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Olympiakos - Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
- Shakhtar Donetsk - Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
- Bir ilk gerçekleşiyor! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları canlı yayında...
- Club Brugge - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
- Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!
- Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!
- Beşiktaş'a Abdullah Avcı müjdesi! Finale kaldı
- 3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...
- Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüleri Kadıköy'de galibiyet görmedi!
-
N’Koudou hocasını kızdırdı!
Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
-
Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
-
Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.