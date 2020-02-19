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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Başkan Koç konuşacak

Başkan Koç konuşacak

Sarı-lacivertlilerin başkanı , geçtiğimiz 'ta yapacağı basın toplantısını şehit askerlerimiz nedeniyle iptal etmişti. 'nin patronu, bugün basın toplantısı düzenleyecek. 'nda 'nde düzenlenecek toplantı saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin başkanı , geçtiğimiz 'ta yapacağı basın toplantısını şehit askerlerimiz nedeniyle iptal etmişti. 'nin patronu, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı'nda 'nde düzenlenecek toplantı saat 16.00'da başlayacak.
  1. 19.2.2020
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