Fenerbahçe'den kavgalı ayrılmıştı... İşte Comolli'nin yeni takımı! | Damien Comolli hangi takıma gitti? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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'den kavgalı ayrılmıştı... İşte Comolli'nin yeni takımı!

Fenerbahçe'den kavgalı ayrılmıştı... İşte Comolli'nin yeni takımı!

'nin eski Sportif Direktörü 'nin yeni durağı belli oluyor. Simon Falette transferinin ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan ve sonrasında transferin tarafından yapıldığını twitter hesabından yazan Fransız futbol adamı, kısa süre içerisinde gönderilmişti. Comolli'nin Fenerbahçe'nin ardından hangi takımda rol alacağı merak konusu olurken, Fransız basınından flaş bir haber yayınlandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'den olaylı bir şekilde ayrılan , sarı lacivertli kulübün başkanı ile Simon Falette transferi konusunda uzlaşamamış ve gönderilmişti.

Comolli, Falette'ye resmi imza attırılmasının ardından kendisine yapılan eleştirilere, "Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım. Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı. Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik." sözleriyle karşılık vermişti.

ROTA FRANSA

Fransız medyasında yer alan habere göre Damien Comolli'nin yeni durağı Rennes olabilir. Kırmızı siyahlı kulübün başkanı Olivier Letang'ın görevi bırakmasının ardından Comolli'nin Fransız kulübüne sıcak baktığı belirtildi.

RENNES İÇİN 6 ADAY

L'Equipe'te yer alan haberin detaylarında Rennes kulübünün Sportif Direktör adayları sırasında; Olivier Pickeu (Angers), Nicolas Holveck (Monaco), Damien Comolli, Gauthier Ganaye (Nice'in eski Sportif Direktörü), Vincent Tong-Cuong (Saint-Etienne'in eski genel müdürü) ve eski kulüp başkanı Ren'in oğlu Pierre Ruello'nun da adı geçtiği aktarıldı.

ARSENE WENGER REDDETTİ

Öte yandan yıllar süren Arsenal kariyerini noktalamasının ardından henüz bir kulüple anlaşmaya sağlamayan Arsene Wenger'e teklif gittiği ancak bunun kabul görmediği belirtildi.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 13:33
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