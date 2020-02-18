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18 Şubat 2020, Salı
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Koç yarın konuşacak

Koç yarın konuşacak

Başkan yarın basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde saat 16.00'da düzenlenecek toplantıya tüm basın mensupları ve yorumcular davet edildi.

Koç'un hakem hataları ve takımın durumuyla ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor. geçtiğimiz hafta yapacağı toplantıyı 'te 5 askerimizin rejim unsurları tarafından şehit edilmesi üzerine son dakikada ertelemişti.

  1. 18.2.2020
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